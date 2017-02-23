С. Обрадович: у «Химок» один Швед уже способен сделать разницу в игре

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ c «Химками», запланированного на 24 февраля в Краснодаре.«После разгромной победы в Казани «Химки» приедут к нам в гости с чувством уверенности, что им удастся победить ещё одного оппонента в борьбе за место в первой четвёрке. В распоряжении Ивановича есть отличный периметр, в котором стоит выделить великолепно играющего Шведа. Он один может сделать разницу. Нужно контролировать их быстрые отрывы. Кроме того, «Химки» отлично защищаются против трёхочковых, об этом тоже нужно помнить. Посмотрим, как мы справимся с давлением в игре против сильного оппонента. Это игра, которую необходимо выигрывать», — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.