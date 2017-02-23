Итудис: «Маккаби» — очень талантливая команда

Главный тренер московского ЦСКАрассказал о «Маккаби» Тель-Авив накануне игры команд в регулярном чемпионате Евролиги. Матч состоится сегодня, 23 февраля. Начало игры в 20:00 мск.«Маккаби» – очень талантливая команда. Они изменили свою игру, чётко распределили роли, выиграли Кубок Израиля на прошлой неделе. Нужно подойти к этой игре очень серьёзно, с должной мотивацией и концентрацией», — приводит слова Итудиса официальный сайт московского клуба.На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблица. «Маккаби» — на 13-й строчке.