«Филадельфия» обменяла Ноэля в «Даллас» на Андерсона, Богута и пик 1-го раунда

«Филадельфия Сиксерс» отправил центровогов «Даллас Маверикс» в обмен на форварда, центровогои защищенный (1-18) пик первого раунда 2017 года, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».Ноэль станет ограниченно свободным агентом в ближайшее межсезонье. «Даллас» уже давно был заинтересован в переходе этого игрока и намерен продлить с ним контракт летом.22-летний Ноэль в своём третьем сезоне в НБА провёл 29 матчей, набирая 8,9 очка и 5 подборов за 19 минут.