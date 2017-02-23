Багатскис: главное в игре против ЦСКА — не дергаться, а «Маккаби» делал обратное

Главный тренер «Маккаби»прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 81:93 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Перед игрой я переживал, как мы будем смотреться против лучшего нападения Европы. Для нас это была пятая игра за девять дней, за что мы сейчас и расплачиваемся. Эндрю Гудлок не играл сегодня, и было ещё несколько игроков под вопросом перед началом матча. Игра? Мы стартовали не очень здорово, совершали много потерь. Как я и говорил перед встречей, главное в игре против ЦСКА — не дергаться, особенно в нападении. Мы же делали обратное. После этого мы стали много меняться в защите, поймали свой ритм в нападении и вернулись в игру.В третьей четверти у нас были открытые броски и много штрафных, но мы их не реализовали. Та же картина была и в четвёртой. Ещё одной проблемой были подборы. ЦСКА взял сегодня 18 в нападении — в такой ситуации победить их невозможно. Хотя сегодня мы были близки и на некоторых отрезках показывали качественный баскетбол», — передаёт слова Багатскиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.