34 очка Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в ОТ матча с «Детройтом»

«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Детройт Пистонс» со счётом 108:114.«Хорнетс» уже по итогам первой четверти добились небольшого преимущества в счёте и удерживали его на протяжении большей части встречи.Перед заключительной четвертью перевес гостей достигал 18 очков. «Детройт» сократил отставание, но избежать и перевёл игру в овертайм, а за время дополнительной пятиминутки не позволил усомниться в своём лидерствеСамым результативным игроком встречи стал, набравший 34 очка. В составе «Пистонс» лучшим с 33 очками стал