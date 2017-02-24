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175 лет назад 2016
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«Финикс» получил от «Атланты» Скотта в обмен на финансовую компенсацию

24 февраля 2017, пятница. 09:35. Баскетбол
Мощный форвард Майк Скотт перешёл в «Финикс Санс» из «Атланта Хоукс» в обмен на защищённый выбор второго раунда драфта и финансовую компенсацию, сообщает Yahoo Sports. В нынешнем сезоне 28-летний Скотт, перенесший травму колена, набирает по 2,5 очка и совершает по 2,1 подбора за 11 минут в среднем за игру.

Также в результате сделок перед дедлайном «Финикс» получил центрового Джареда Саллинджера и два выбора второго раунда драфтов 2017 и 2018 годов от «Торонто Рэпторс» в обмен на лёгкого форварда Пи Джея Такера.
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Финикс Санз Майк Скотт
Новости. Баскетбол
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