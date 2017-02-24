Лэнгфорд: УНИКСу нужно вспомнить, как мы обыгрывали «Панатинаикос»

Атакующий защитник УНИКСасчитает, что опыт победы над «Панатинаикосом» в матче первого круга регулярного чемпионата Евролиги поможет и в выездном поединке с греками.«В Греции, конечно, будет совершенно другая игра. Прежде всего из-за великолепной поддержки трибунами наших соперников. Ещё раз победить будет сложно, сейчас они стоят в турнирной таблице гораздо выше, чем мы. Да, у нас сейчас сложная ситуация, но мы должны вспомнить, как мы тогда сыграли, и повторить тот результат», – цитирует Лэнгфорда официальный сайт клуба.