Дрэймонд Грин: Полу Пирсу не видать прощального тура. Его не любят так, как Коби

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз»не скрывает, что не испытывает особых чувств по поводу скорого завершения игровой карьеры лёгким форвардом «Лос-Анджелес Клипперс»«Хочешь прощальный тур? Но у тебя нет всеобщих симпатий болельщиков. Не видать тебе прощального тура. Или ты думал, что тебя любят так же, как Коби?» – передаёт House of Highlights обращение Грина к Пирсу во время матча регулярного чемпионата НБА между их командами.Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 123:113.