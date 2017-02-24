Анциферов: «Астана» всегда действует крайне агрессивно

Главный тренер «Автодора»поделился мнением накануне матча Единой лиги ВТБ с «Астаной». Игра начнётся 25 февраля в 16:00.«Астана» всегда действует крайне агрессивно и очень сильна на периметре. Мы должны быть готовыми к тому, что в составе гостей много отличных снайперов. Сделаем всё, чтобы закрыть их трёхочковые броски. Нашим большим плюсом является своя площадка, родные трибуны. Мы соскучились по победам и постараемся порадовать себя и болельщиков положительным результатом в столь важном поединке. Чтобы выиграть, нам необходимо максимально продемонстрировать свой баскетбол», — цитирует Анциферова официальный сайт «Автодора».