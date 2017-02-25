«Жальгирис» обыграл «Бамберг» в Евролиге благодаря 29 очкам Лекавичюса

Литовский «Жальгирис» на своём паркете обыграл немецкий «Бамберг» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 91:86.Гости активно начали матч, набрав в первые 10 минут 28 очков. «Бамберг» попытался сократить отрыв до перерыва, но игроки литовского клуба продолжали удерживать лидерство до финальной сирены.Наибольшее количество очков набрал защитник «Жальгириса». На его счету 29 очков, 3 подбора и 3 результативные передачи.«Жальгирис» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-й.