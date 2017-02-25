Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Жальгирис» обыграл «Бамберг» в Евролиге благодаря 29 очкам Лекавичюса

25 февраля 2017, суббота. 00:00. Баскетбол
Литовский «Жальгирис» на своём паркете обыграл немецкий «Бамберг» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 91:86.

Гости активно начали матч, набрав в первые 10 минут 28 очков. «Бамберг» попытался сократить отрыв до перерыва, но игроки литовского клуба продолжали удерживать лидерство до финальной сирены.

Наибольшее количество очков набрал защитник «Жальгириса» Лукас Лекавичюс. На его счету 29 очков, 3 подбора и 3 результативные передачи.

«Жальгирис» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-й.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
24 февраля 2017, пятница. 22:00 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
86 : 91 (22:28, 23:21, 23:18, 18:24)
Жальгирис
Каунас, Литва
Бамберг: Мелли - 17, Тайс - 17, Миллер - 15, Радошевич - 10, Николич - 9, Зисис - 5, Косьё - 4, Веремеенко - 4, Макнил - 3, Ло - 2, Кратцер, Хекман
Жальгирис: Лекавичюс - 29, Янкунас - 24, Улановас - 11, Пэнгос - 8, Каваляускас - 6, Мотум - 6, Вестерманн - 3, Сейбутис - 2, Лима - 2, Валинскас, Хартенштайн, Милакнис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бамберг БК Жальгирис
Новости. Баскетбол
25 февраля 2017, суббота
00:12 УНИКС упустил победу над «Панатинаикосом» в Евролиге на последних секундах
00:00 «Жальгирис» обыграл «Бамберг» в Евролиге благодаря 29 очкам Лекавичюса
24 февраля 2017, пятница
22:37 Миннерат: «Автодор» обязан победить, чтобы сохранить шансы в Лиге ВТБ
22:31 Анциферов: «Астана» всегда действует крайне агрессивно
21:52 23 очка Бьёбуа не помогли «Басконии» избежать поражения в матче с «Анадолу Эфес»
20:39 Ильницкий: рад, что «Химки» не просто победили, а сделали это в Краснодаре
20:37 Сумасшедший баззер-битер Брокхоффа от кольца до кольца
19:36 Брокхофф: «Локо» позволил «Химкам» поймать ритм и реализовать тяжёлые броски
19:33 «Нью-Орлеан» подписал 10-дневный контракт с Джарретом Джеком
19:12 С. Обрадович: Швед не должен был столько бросать, «Локо» готовился к его игре
18:57 Д. Иванович: последние комбинации были расписаны именно для Шведа
17:59 29 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань» в Лиге ВТБ
16:36 Порзингис повредил лодыжку в матче с «Кливлендом»
15:46 В. Карасёв: регулярный чемпионат лиги ВТБ — на финишной прямой, ошибаться нельзя
15:04 Дрэймонд Грин: Полу Пирсу не видать прощального тура. Его не любят так, как Коби
13:49 Лэнгфорд: УНИКСу нужно вспомнить, как мы обыгрывали «Панатинаикос»
13:46 Е. Пашутин: против «Панатинаикоса» УНИКСу важно быть активным на периметре
13:05 «Чикаго» не обменял Рондо, поскольку рассчитывает на сделку с его участием летом
12:58 Роуз: треугольное нападение – это хаотичный баскетбол
12:51 Сокрушительные данки Кевина Дюранта и Аарона Гордона – в топ-10 дня в НБА
12:37 Энтони: не понимаю, каким руководство видит будущее «Нью-Йорка»
12:36 Леброн Джеймс эффектно заблокировал попытку данка Кортни Ли
12:32 Эмбиид: мне не понравилось, как «Филадельфия» подавала информацию о моей травме
12:07 Джеймс оформил шестой в сезоне и 48-й в карьере трипл-дабл
11:36 «Голден Стэйт» четвёртый раз в истории набрал как минимум 50 очков за четверть
11:03 Казинс: никто не ждёт, что «Нью-Орлеан» выиграет титул в первом же матче
10:41 Касспи выбыл на 4-6 недель из-за перелома пальца руки
10:30 Колдуэлл-Поуп и Уокер устроили драматичную дуэль в концовке основного времени
10:19 Казинс набрал дебютные очки за «Нью-Орлеан» в первом же владении
09:48 Тайрон Лю: я всегда был большим поклонником Дерона Уильямса
09:41 «Даллас» расторг контракт с Дер. Уильямсом, который хочет перейти в «Кливленд»
09:35 «Финикс» получил от «Атланты» Скотта в обмен на финансовую компенсацию
09:18 35 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Клипперс»
09:06 «Сакраменто» нанёс поражение «Денверу», Коли-Стайн оформил дабл-дабл
06:43 Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» выиграть у «Нью-Йорка»
06:38 «Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан» "+30", Дэвис набрал 29 очков
06:02 34 очка Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в ОТ матча с «Детройтом»
05:32 33 очка Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Орландо»
01:02 19 очков и 9 подборов Томича помогли «Барселоне» одолеть «Милан» в Евролиге
23 февраля 2017, четверг
23:57 Багатскис: главное в игре против ЦСКА — не дергаться, а «Маккаби» делал обратное
23:42 «Милуоки» обменял Хибберта в «Денвер»
23:41 Хайнс: может, моя игра на щите и выглядела лёгкой, но поверьте, это не так
23:38 Итудис: ЦСКА предстоит серьёзно разобрать вторую четверть в матче с «Маккаби»
23:33 «Бруклин» выменял у «Хьюстона» Макдэниелса
23:28 Макдермотт и Гибсон ушли из «Чикаго», «Буллз» получили трёх игроков «Тандер»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+