26 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Дарушшафаку» в Евролиге

«Реал» одержал победу над турецкой «Дарушшафакой» со счётом 101:83 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Мадриде.
Хозяева ударно провели первую четверть, добыв преимущество «+16», а всё остальное время успешно его удерживали. Лучшим в составе мадридцев стал Серхио Льюль, который набрал 26 очков, а также совершил 2 подбора и 8 передач. У гостей стоит отметить Джеймса Андерсона и Анте Жижича. Первый набрал 18 очков, а второй оформил «дабл-дабл» — 11 очков и 10 подборов.