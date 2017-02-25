Трипл-дабл Уэстбрука позволил «Оклахома-Сити» разгромить «Лейкерс» без Мозгова

«Оклахома-Сити Тандер» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 110:93 в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук, оформивший очередной трипл-дабл — 17 очков, 18 подборов и 17 передач. По 19 очков набрали Андре Робинсон и Алекс Абринес. В составе «Лейкерс» 29 очков набрал Д`Анджело Расселл, Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.