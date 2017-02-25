«Майами» разгромил «Атланту» — «+18»

«Майами Хит» разгромил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 108:90 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Майами» стал Тайлер Джонсон, набравший 23 очка. Ещё 17 очков на счету Горана Драгича. По дабл-даблу оформили Дион Уэйтерс (14 очков, 10 передач) и Уилли Рид (12 очков, 10 подборов). За «Атланту» 21 очко набрал Пол Миллсэп, 11 в активе Тима Хардуэя-младшего.
Эта победа стала для «Майами» 15-й в последних 17 матчах.