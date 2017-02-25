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Дерозан обновил личный рекорд результативности, набрав 43 очка
25 февраля 2017, суббота. 09:37.
Баскетбол
Защитник «Торонто Рэпторс»
Демар Дерозан
в
поединке
регулярного чемпионата против «Бостон Селтикс» (107:97) обновил личный рекорд результативности, набрав 43 очка.
Кроме того, Дерозан записал в свой актив 5 подборов и 5 результативных передач.
Видео доступно в официальном аккаунте НБА на YouTube.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Бостон Селтикс
Торонто Рэпторс
Демар Дерозан
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Новости. Баскетбол
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