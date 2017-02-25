Е. Пашутин: с «Панатинаикосом» УНИКС играл гораздо лучше, чем раньше

Главный тренер УНИКСа, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом», остался доволен игрой своей команды.«Трудный матч. Мы были готовы к тому давлению, которое встретили здесь сегодня. Планировали контролировать темп в нападении, играть позиционно. В защите не хотели допустить свободные броски от их опасных снайперов – Джеймса, Фелдейна, Риверса, Калатеса, также Гэбриела и Синглтона. У нас получалось это на протяжении трёх четвертей.Во второй и третьей четверти мы пропустили только 15 и 13 очков. А в последней соперник набрал 31 очко, три раза Синглтон атаковал абсолютно открытым. Мы совершали ошибки в защите. Синглтон лишил нас отрыва в 3-4 очка. При всём уважении к нему он бросал без какого-либо сопротивления, и это было нашей ошибкой.Сегодня мы играли гораздо лучше, чем раньше. В команде была сложная ситуация, есть травмированные. Но ребята боролись до конца. Джеймс забил на последних секундах, и это определило результат игры», – передаёт слова Пашутина «Бизнес Online».Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 82:83.