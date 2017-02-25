«Бостон» не заинтересовался Сандерсом

Руководство «Бостон Селтикс» на намерено подписывать контракт с центровым. Баскетболист не впечатлил «Селтикс» во время тренировки с командой, сообщает обозреватель Basketball Insiders Стив Кайлер.Сандерс не играл в НБА с декабря 2014 года, после того, как «Милуоки Бакс» выкупили его контракт. Сандерс заработал две дисквалификации за употребление марихуаны, после чего заявил, что утратил страсть к игре.Возвращение Сандерса также заинтересовало «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», но пока договориться о контракте ему ни с кем не удалось.