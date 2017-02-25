Папатеодору: «Автодор» — одна из лучших команд Лиги ВТБ по игре в атаке

Главный тренер «Астаны»прокомментировал победу своей команды в матче с «Автодором» в Лиге ВТБ (79:78).«Считаю, мы заслужили эту победу. Контролировали игру от начала до конца. Мы ожидали такого прессинга от хозяев во второй половине. На мой взгляд, «Автодор» — одна из лучших команд по игре в нападении в Единой лиге ВТБ. Сегодня единственной проблемой для нас стало то, что мы позволили сопернику набрать несколько лёгких очков в быстрых прорывах. После этого они поймали ритм и забили важные трёхочковые броски. Но у нас была очень хорошая концентрация. Мы оказались готовы к такой реакции «Автодора» и последним броском одержали очень важную для нас победу. Поздравляю своих игроков», — приводит слова Папатеодору официальный сайт «Автодора».