Дерон Уильямс стал свободным агентом и подпишет контракт с «Кливлендом»

Разыгрывающийзавершил формальности, связанные с процедурой расторжения контракта с «Даллас Маверикс», и получил статус свободного агента, сообщает ESPN. Сразу после этого он проинформировал «Кливленд Кавальерс» о желании подписать контракт с ним. Соглашение до конца сезона на условиях ветеранского минимума обойдётся «Кливленду» в $ 900 тыс. с учётом налога на роскошь.В нынешнем сезоне Уильямс в составе «Далласа» набирал по 13,1 очка и отдавал по 6,9 передачи за 29 минут в среднем за игру.