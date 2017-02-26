В услугах Богута заинтересованы пять команд, включая «Кливленд» и «Сан-Антонио»

«Кливленд Кавальерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс», «Бостон Селтикс» и «Юта Джаз» заинтересованы в услугах центрового, сообщает Yahoo Sports. Сам игрок ведёт переговоры с «Филадельфия Сиксерс» о досрочном расторжении контракта. Перешедший в «Филадельфию» из «Даллас Маверикс» в результате обмена Богут хочет продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионский титул.В нынешнем сезоне центровой набирает по три очка и совершает по 8,3 подбора за 22 минуты в среднем за игру.