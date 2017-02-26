Итудис: итог матча мог обернуться в пользу УНИКСа

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу подопечных над УНИКСом (92:88) в Единой лиге ВТБ.«Поздравляю игроков с победой. Сейчас мы успешно проходим серию очень тяжёлых матчей и сумели победить в непростой борьбе, в игре, итог которой мог обернуться в пользу любой из команд. УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах, и заслужил похвалы. Нам пришлось неоднократно менять защитные системы, особенно после второй четверти, в которой соперники забросили 7 из 10 трёхочковых. При этом мы сами хорошо атаковали с двухочковой дистанции, поддерживали промахи подборами и нашли путь к победе», — цитирует Итудиса сайт клуба.