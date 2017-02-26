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Итудис: итог матча мог обернуться в пользу УНИКСа

26 февраля 2017, воскресенье. 18:47. Баскетбол
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных над УНИКСом (92:88) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю игроков с победой. Сейчас мы успешно проходим серию очень тяжёлых матчей и сумели победить в непростой борьбе, в игре, итог которой мог обернуться в пользу любой из команд. УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах, и заслужил похвалы. Нам пришлось неоднократно менять защитные системы, особенно после второй четверти, в которой соперники забросили 7 из 10 трёхочковых. При этом мы сами хорошо атаковали с двухочковой дистанции, поддерживали промахи подборами и нашли путь к победе», — цитирует Итудиса сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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БК УНИКС ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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