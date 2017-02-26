Понкрашов: ЦСКА действует, как особый раздражитель

Защитник УНИКСаподелился впечатлениями от поражения в матче ЦСКА (88:92) в Единой лиге ВТБ.«Пока не готов на все 100%, слишком уж долго пришлось восстанавливаться от травмы, целых четыре месяца. При этом готов помогать команде всеми доступными средствами, что и буду делать. Это мы обсудили с руководством клуба.Играл сегодня с особым настроем по двум причинам – и по баскетболу соскучился, и ЦСКА действует как особый раздражитель. Эта арена для меня не чужая, я провёл здесь четыре сезона. Да и ЦСКА – лучшая команда Европы, а в борьбе с лучшими всегда хочется показать свой максимум. Плюс хотелось посмотреть, на что я сейчас способен. Считаю, что проверку прошёл, идём дальше.Второе обидное поражение подряд? Но играли-то при этом хорошо. Что с «Панатинаикосом», что сегодня. Когда проигрываешь с разницей в 20-30 очков – это одно, а уступить в равной борьбе, когда все силы оставил на площадке, – совсем другое. Тренер претензий не высказывал, а Лэнгфорд сказал в раздевалке правильные слова. Общий посыл таков: мы играем на уровне и можем на равных соперничать с лучшими командами Европы», — передаёт слова Понкрашова корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.