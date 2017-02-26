Корвер: Дерон Уильямс хочет получить шанс выиграть титул

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс»рассказал, что именно он посоветовал разыгрывающемуприсоединиться к своей команде. Ранее Уильямс расторг контракт с «Даллас Маверикс».«Снайпер всегда хочет иметь хорошие отношения с разыгрывающим. Дерон — отличный парень. Я сказал ему, что „Кавальерс“ — прекрасная команда, здесь отличная атмосфера в раздевалке. Дерон хочет быть частью команды, которая может выиграть чемпионат», — приводит слова Корвера корреспондент Elyria Chronicle-Telegram Рик Ноланд.