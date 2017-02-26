Стадемайр: в Израиле меня бьют локтями и ниже пояса

Бывшая звезда, ныне выступающий за иерусалимский «Хапоэль», пожаловался на грубые действия соперников по израильской лиге.«С моей первой игры в Израиле большинство соперников атакуют меня жестокими ударами, ударами ниже пояса, локтями, выбивают мои колени. Я перед каждой игрой получаю предупреждения о том, что меня будут провоцировать. Мне говорят: „Не думай о судьях, они не зафиксируют нарушение“. Кто хочет играть вот так, с дополнительным давлением?» — написал Стадемайр в своём «инстаграме».