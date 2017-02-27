33 очка А. Томаса помогли «Бостону» обыграть «Детройт»

«Бостон Селтикс» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась со счётом 104:98 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 33 очка. Джей Краудер оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, Маркус Смарт набрал 14 очков. За «Детройт» 18 очков набрал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, по дабл-даблу оформили Андре Драммонд (17 очков, 15 подборов) и Маркус Моррис (16 очков, 10 подборов).