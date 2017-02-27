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Уэстбрук оформил 29-й трипл-дабл в сезоне
27 февраля 2017, понедельник. 10:21.
Баскетбол
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»
Расселл Уэстбрук
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110) оформил 29-й трипл-дабл в этом сезоне, набрав 41 очко, собрав 11 подборов и отдав 11 результативных передач.
Видео доступно на официальном канале НБА на Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Оклахома-Сити Тандер
Расселл Уэстбрук
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Новости. Баскетбол
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