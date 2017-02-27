Вуюкас: «Зенит», как и «Локомотив-Кубань», хочет выиграть Еврокубок

Центровой «Локомотива-Кубань» Ян Вуюкас поделился мыслями накануне матча Еврокубка против «Зенита». Игра начнётся 28 февраля в 20:00.
«Зенит» — один из наших основных соперников в Единой лиге ВТБ, а сейчас мы встречаемся с ними ещё и в четвертьфинале Еврокубка. У них команда с очень талантливым составом, они хорошо укомплектованы на всех позициях. Кроме того, у них такая же цель, как и у нас, — выиграть турнир. Пока что они отлично выступали в Еврокубке, но мы хотим извлечь максимум из преимущества домашней площадки. Надеемся, что во вторник нас поддержит большое количество болельщиков, которые помогут «Локо» победить», — приводит слова Вуюкаса официальный сайт «Локомотива-Кубань».