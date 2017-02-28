Дерон Уильямс официально стал игроком «Кливленда»
28 февраля 2017, вторник. 04:10.
Баскетбол
Разыгрывающий Дерон Уильямс
стал игроком «Кливленд Кавальерс», сообщает официальный сайт клуба. Уильямс присоединился к действующим чемпионам в ранге свободного агента, после того как расторг контракт с «Даллас Маверикс».
Планируется, что 32-летний баскетболист выступит в роли резервиста для Кайри Ирвинга.
В нынешнем сезоне Уильямс в составе «Далласа» набирал 13,1 очка и отдавал 6,9 передачи за 29 минут в среднем за игру.
Посмотреть фото можно также в официальном «твиттере» «Кливленда»
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