37 очков Дерозана помогли «Торонто» отыграться с «-17» и победить «Нью-Йорк»

«Торонто Рэпторс» вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 92:91 в пользу гостей.
По ходу первой половины преимущество «Никс» достигало 17 очков, однако этого не хватило подопечным Джеффа Хорнасека для итоговой победы. Решающим в этом матче оказался бросок защитника «Рэпторс» Демара Дерозана за 1,9 секунды до конца основного времени.
Именно Дерозан и стал самым результативным игроком матча, набрав 37 очков. Ещё 15 очков в составе «Торонто» на счету Сержа Ибаки. У «Нью-Йорка» 24 очка принёс команде Кармело Энтони, по 16 в свой актив записали Деррик Роуз и Кортни Ли.