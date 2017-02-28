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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

37 очков Дерозана помогли «Торонто» отыграться с «-17» и победить «Нью-Йорк»

28 февраля 2017, вторник. 05:32. Баскетбол
«Торонто Рэпторс» вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 92:91 в пользу гостей.

По ходу первой половины преимущество «Никс» достигало 17 очков, однако этого не хватило подопечным Джеффа Хорнасека для итоговой победы. Решающим в этом матче оказался бросок защитника «Рэпторс» Демара Дерозана за 1,9 секунды до конца основного времени.

Именно Дерозан и стал самым результативным игроком матча, набрав 37 очков. Ещё 15 очков в составе «Торонто» на счету Сержа Ибаки. У «Нью-Йорка» 24 очка принёс команде Кармело Энтони, по 16 в свой актив записали Деррик Роуз и Кортни Ли.
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс:
Торонто Рэпторс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Демар Дерозан НБА
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