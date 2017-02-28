Дабл-даблы Ховарда и Миллсэпа позволили «Атланте» разгромить «Бостон» — «+16»

«Атланта Хоукс» одержал уверенную победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 114:98 в пользу гостей.Самым результативным в составе «Атланты» стал Деннис Шрёдер, набравший 21 очко. По дабл-даблу оформили(17 очков, 12 подборов) и(17 очков, 10 подборов). За «Бостон» 19 очков набрал Айзея Томас, 16 в активе Маркуса Смарта.Благодаря этой победе «Хоукс» прервали свою серию из трёх поражений.