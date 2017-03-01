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175 лет назад 2016
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«Детройт» в ОТ дожал «Портленд», Моррис набрал 37 очков, Лиллард — 34

1 марта 2017, среда. 06:23. Баскетбол
«Детройт Пистонс» добыл тяжёлую победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 120:113 в пользу хозяев. Отметим, что «Детройт» был близок к победе и в основное время, но «Портленд» от поражения спас бросок Дэмьена Лилларда за 2,9 секунды до конца четвёртой четверти.

Лиллард в итоге набрал 34 очка и 11 подборов, став вторым по результативности игроком матча. Больше него очков набрал лишь форвард «Детройта» Маркус Моррис — 37. Центровой «Пистонс» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов. В составе «Трэйл Блэйзерс», помимо Лилларда, стоит отметить Си Джея Макколума (25 очков).
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2017, среда. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Детройт Пистонс:
Портленд Трэйл Блэйзерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмьен Лиллард Маркус Моррис НБА
Новости. Баскетбол
1 марта 2017, среда
06:23 «Детройт» в ОТ дожал «Портленд», Моррис набрал 37 очков, Лиллард — 34
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