«Детройт» в ОТ дожал «Портленд», Моррис набрал 37 очков, Лиллард — 34

«Детройт Пистонс» добыл тяжёлую победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась в овертайме со счётом 120:113 в пользу хозяев. Отметим, что «Детройт» был близок к победе и в основное время, но «Портленд» от поражения спас бросокза 2,9 секунды до конца четвёртой четверти.Лиллард в итоге набрал 34 очка и 11 подборов, став вторым по результативности игроком матча. Больше него очков набрал лишь форвард «Детройта»— 37. Центровой «Пистонс» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов. В составе «Трэйл Блэйзерс», помимо Лилларда, стоит отметить Си Джея Макколума (25 очков).