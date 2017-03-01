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Л. Браун: не могу понять, зачем Ф. Джексон навязывает «треугольник» Хорнасеку

1 марта 2017, среда. 13:39. Баскетбол
Экс-наставник «Нью-Йорк Никс» Ларри Бёрд раскритиковал президента клуба Фила Джексона за навязывание системы треугольного нападения нынешнему главному тренеру Джеффу Хорнасеку.

«Я не могу понять, зачем нанимать тренера и говорить ему, какой ты хочешь видеть игру команды. Зачем выбирать игроков на драфте для тренера, работающего в определённом стиле, который приносил ему результат, и говорить ему работать в совершенно другом стиле.

Если ты делаешь это, то тебе лучше самому стать тренером. Мы говорим об одном из величайших тренеров в истории баскетбола. Пусть он сам тренирует. Если Фил хочет использовать «треугольник», то ему нужно тренировать самому», – приводит слова Брауна ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Джефф Хорнасек Фил Джексон
Новости. Баскетбол
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