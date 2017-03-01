«Автодор» подписал контракт с Глиддоном

«Автодор» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с австралийским форвардом. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.В чемпионате Австралии-2016/17 Глиддон, выступая за «Кэрнс Тайпанс», набирал по 10,6 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 3,0 подбора и делал по 1,2 перехвата в среднем за игру.27-летний форвард имеет опыт игры в Европе – в сезоне-2015/16 играл в польском клубе «Кошалин». В «Автодоре» баскетболист будет выступать под 3-м номером.