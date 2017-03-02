27 очков Богдановича помогли «Вашингтону» победить в Торонто

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 105:96.Решающей стала вторая четверть, которую гости завершили с перевесом в 18 очков. В дальнейшем «Уизардс» удерживали лидерство, позволив соперникам сократить отставание лишь в заключительном периоде.Самыми результативными в составе победителей стали, набравший 27 очков, и— 22. Лучшим среди баскетболистов «Торонто» оказался— 24 очка,оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.