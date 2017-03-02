Центровой «Портленда» Эд Дэвис может пропустить остаток сезона

Центровому «Портленда»предстоит перенести артроскопическую операцию по восстановлению суставной губы левого плеча, сообщается на официальном сайте «Блэйзерс». Хирургическая процедура запланирована на 7 марта в клинике Kerlan-Jobe Orthopaedic в Лос-Анджелесе. Оперировать спортсмена будет доктор Нил Элаттраче.Прогнозы относительно сроков восстановления будут даны после проведения операции, однако предполагается, что Дэвис выбыл из строя до конца сезона-2016/17.В этом сезоне средние показатели Дэвиса составляют 4,3 очка и 5,3 подбора при проведённых на паркете в среднем за матч 172 минутах.