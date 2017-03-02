«Галатасарай» обыграл «Реал», Дэй набрал 20 очков

Стамбульский «Галатасарай» одержал неожиданную победу над мадридским «Реалом» в рамках 24-го тура Евролиги.Перед заключительной четвертью турецкая команда вела с разницей в 13 очков. В последней десятиминутке гости практически смогли отыграться, однако в решающие моменты матча стамбульцы сохранили хладнокровие, отпраздновав конечный успех — 87:84.Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 20 пунктов, в «Реале» выделился Энтони Рэндольф, записавший на свой счёт 16 очков.«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, московский ЦСКА продолжает преследовать испанский коллектив, занимая вторую строчку.