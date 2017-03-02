Дерон Уильямс: у меня будет важная роль в «Кливленде»

Разыгрывающийпрокомментировал свой переход в «Кливленд Кавальерс».«Решил, что этот вариант для меня будет оптимальным. Эта команда давно проявляла ко мне интерес, и я знаю здесь многих парней. С тем же Леброном Джеймсом, как вы знаете, мы вместе выступали на Олимпиаде. Также играл с Корвером, и мы с ним постоянно созванивались. Уверен, что в „Кливленде“ мне будет комфортно. У меня будет важная роль в команде: я буду подменять Ирвинга или играть вместе с ним. И, конечно, мы будем бороться за чемпионство — раньше у меня такой возможности не было», — цитирует Уильямса ESPN.Уильямс заключил контракт с «Кавальерс» 27 февраля, после того как был отчислен из «Даллас Маверикс». В нынешнем сезоне 32-летний игрок набирал в среднем 13,1 очка и отдавал 6,9 передачи за 29 минут на площадке.