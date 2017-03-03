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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дабл-дабл Ларкина помог «Басконии» обыграть «Милан»

3 марта 2017, пятница. 00:57. Баскетбол
Испанская «Баскония» прервала серию из трёх поражений в Евролиге, обыграв сегодня на своей площадке «Милан». Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и на перерыв команды ушли при счёте 38:37 в пользу хозяев.

Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Баскония» обыграла «Милан» «+12». Заключительная четверть уже ничего не поменяла, и таким образом хозяева оформили итоговую победу — 87:74.

В составе испанского коллектива самым результативным стал Ким Тилли, набравший 19 очков, также выделяется дабл-дабл Шейна Ларкина (13 очков + 11 передач). Лучшим в составе «Милана» стал Рикки Хикман, собравший коллекцию из 11 очков и 8 передач.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
02 марта 2017, четверг. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
87 : 74 (23:20, 15:17, 28:16, 21:21)
Милан
Милан, Италия
Баскония: Тийе - 19, Ханга - 18, Ларкин - 13, Бадингер - 13, Шенгелия - 11, Диоп - 6, Бьёбуа - 5, Лапровиттола - 2, Лус, Блажич, Фойгтман, Седекерсис
Милан: Хикман - 11, Чинчиарини - 11, Пасколо - 11, Мачван - 10, Маклин - 8, Сандерс - 7, Радулица - 6, Фонтеккио - 5, Калниетис - 3, Абасс - 2, Серелья
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баскония БК Милан Шейн Ларкин
Новости. Баскетбол
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