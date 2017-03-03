Дабл-дабл Ларкина помог «Басконии» обыграть «Милан»

Испанская «Баскония» прервала серию из трёх поражений в Евролиге, обыграв сегодня на своей площадке «Милан». Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и на перерыв команды ушли при счёте 38:37 в пользу хозяев.Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Баскония» обыграла «Милан» «+12». Заключительная четверть уже ничего не поменяла, и таким образом хозяева оформили итоговую победу — 87:74.В составе испанского коллектива самым результативным стал Ким Тилли, набравший 19 очков, также выделяется дабл-дабл Шейна Ларкина (13 очков + 11 передач). Лучшим в составе «Милана» стал Рикки Хикман, собравший коллекцию из 11 очков и 8 передач.