«Атланта» планирует подписать Кальдерона не позднее субботы

«Атланта Хоукс» рассчитывает заключить контракт с разыгрывающим Хосе Кальдероном, сообщает Sportando со ссылкой на «твиттер» известного инсайдера Марка Штайна. При этом указывается, что руководство команды из Джорджии планирует закрыть сделку не позднее субботы.Добавим, что нынешний сезон баскетболист начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». После отчисления из состава «Лейкерс» испанец должен был оказаться в составе «Голден Стэйт», однако травма Кевина Дюранта внесла коррективы в эти планы и игроком «Уорриорз» Кальдерон пробыл всего два часа.Отметим, что в этом сезоне Хосе проводит на паркете 12,2 минуты, собирая коллекцию из 3,3 очка, 2,1 передачи, 1,8 подбора и 0,3 перехвата в среднем за игру.