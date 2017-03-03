Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» разгромить «Валенсию» — «+24», счёт в серии — 1-1

Подмосковные «Химки» на своей площадке нанесли поражение «Валенсии» со счётом 98:74 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.Хозяева имели преимущество на протяжении всей встречи, но особенно это стало заметно в последней четверти, которую «Химки» выиграли с разницей «+17». В составе триумфаторов можно отметить Алексея Шведа, который оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 передач (прибавив к нему 8 подборов), а также Джейкоба Пуллена, набравшего 18 очков и совершившего 4 подбора и 2 передачи.