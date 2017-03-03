Иванович: подбор берёт не тот, кто выше, а тот, кто борется и хочет победить

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу над «Валенсией» со счётом 98:74 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.«Остался всего один матч. Выиграем — пройдём дальше, проиграем — вылетим. Думаю, у нас есть шансы, всё зависит только от нас. «Валенсия» дома и на выезде — две разные команды. Поддержка у них сумасшедшая.Соколов играл хорошо, но и вся команда играла хорошо. Он прекрасно проявил себя. Подбор берёт не тот, кто выше, а тот, кто борется и хочет победить. У нас было семь-восемь подборов вдали от кольца, эти подборы брали наши защитники. «Малыши» «Валенсии» сыграли важную роль в победе их команды в этом компоненте в первом матче», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.