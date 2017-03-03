24 очка Уонамейкера помогли «Дарушшафаке» выиграть у «Пао» в Евролиге

Турецкая «Дарушшафака» одержала победу над греческим «Панатинаикосом» со счётом 77:72 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.Решающей стала заключительная четверть, в которой хозяевам при равном счёте за две минуты до финальной сирены удалось сделать рывок 7:0, на который у гостей ответа уже не нашлось.В составе победителей стоит отметить, который набрал 24 очка и совершил 6 подборов и 3 передачи, а также Джеймса Андерсона, записавшего себе в актив 16 очков, 7 подборов и 2 передачи.