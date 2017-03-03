Пашутин: УНИКСу не хватает сил на все 40 минут постоянного давления на соперника

Главный тренер УНИКСапрокомментировал поражение от «Анадолу Эфес» со счётом 92:99 в овертайме матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Казани.«Мы боролись до конца, показали всё лучшее, все ребята отдали свою энергию, дали бой сопернику. «Анадолу Эфес» — очень атлетичная, физически мощная команда. Нашей главной задачей было остановить снайперов гостей: Томаса Эртеля, Джеди Османа, Тайлера Ханикатта, Брэндона Пола. Этим воспользовался Деррик Браун, проявил себя, хотя его держали Коти Кларк и Павел Антипов. Браун — мастер, поэтому он и забил в концовке четвёртой четверти через руки Кларка. Был момент, когда мы проигрывали 10 очков, но вышедшие на замену ребята добавили энергии, заставили гостей ошибаться, вот этого нам не хватает на все 40 минут — широкой ротации и постоянного давления на соперника. Сами в концовке под давлением перестали играть командно, сбились на индивидуальную игру, стали немного торопиться, промазали два чистых броска, и соперник убежал в отрыв.Трёхочковый за две секунды до конца должны были исполнять либо Кит Лэнгфорд, либо Данило Анджушич при помощи двойного заслона, кого-то из них нужно было вывести на бросок. Браун прыгнул на Лэнгфорда, пришлось бросать двухочковый. Понкрашов — боец, вышел и помог, я рад за него, Антон добавил нам энергии и позитива в командную химию. С ним совсем другая атмосфера. Но пока ему сложно играть по 30 минут», — приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.