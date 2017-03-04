Тимма: наверное, «Зенит» не поверил в себя после первой игры с «Локо»

Капитан «Зенита»прокомментировал поражение команды во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка с «Локомотивом-Кубань» со счётом 77:88.«Мы тоже задаёмся вопросом, почему первая четверть оказалась провальной. Наверное, парни после последней игры не поверили в себя с самого начала. Возможно, в этом была какая-то причина. Мы проиграли, и проиграли как команда. И надо учиться на этих ошибках. В Единой Лиге ВТБ мы ещё встретимся с «Локо», так что надо взять всё лучшее из этой игры. Комментировать то, что «Локомотив», возможно, играл в агрессивную защиту, трудно. Этот вопрос лучше задать судьям — как команда соперника играет в защите. Мы старались играть как надо, не нарушая и то, что они играют грубо в защите, — это их игра. Если судьи разрушают, значит, надо это использовать.Мы ни разу не обыграли «Локо» в этом сезоне? Они играют командную игру, используют грубую защиту, дают противнику атаковать с трёхочковой зоны. Не знаю, в чём причина. По крайне мере, на протяжении всего сезона мы попадали, реализовали дальние броски. Что случилось в этих играх, неизвестно. Наверное, нервы сработали, мы не играли свою игру и боялись доверять друг другу. Надо взять всё лучшее из этой игры, забыть поражение и идти вперёд. Следующая игра уже 12 марта, и мы должны готовиться к ней», — приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».