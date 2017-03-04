ЦСКА разгромил в Евролиге «Барселону» — «+24», Де Коло набрал 21 очко

ЦСКА нанёс поражение «Барселоне» со счётом 85:61 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в столице Каталонии.Хозяева вчистую провалили первую четверть, набрав всего 4 очка, в то время как ЦСКА записал в актив 29. Именно это предопределило итоговый результат, поскольку в остальное время матча испанцы выглядели не хуже российских гостей.Лучшим в составе «армейцев» стал, который набрал 21 очко, а также совершил 3 подбора и отдал 3 передачи. ЦСКА занимает второе место в таблице турнира, уступая «Реалу» по дополнительным показателям, в то время как «Барселона» находится на 11-й строчке.