«Кливленд» с трудом обыграл «Атланту», Ирвинг и Джеймс набрали 81 очко на двоих

«Кливленд Кавальерс» добыл непростую победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 135:130 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Хоукс» ни разу не вели в счёте, а вот перевес «Кавальерс» достигал 25 очков.
Самым результативным в составе «Кливленда» стал Кайри Ирвинг, набравший 43 очка. На счету Леброна Джеймса 38 очков и 13 подборов. За «Атланту» 36 очков набрал Тим Хардуэй-младший, ещё 27 очков в активе Пола Миллсэпа.