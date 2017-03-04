«Милуоки» одолел «Клипперс», «Мемфис» уступил «Далласу»

«Милуоки Бакс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 112:101. В составе «Бакс» два игрока записали на свой счёт по 24 очка — Яннис Адетокунбо и Грег Монро. В составе «Клипперс» Крис Пол и Блэйк Гриффин набрали по 21 очку каждый. Это поражение стало для «Клипперс» четвёртым в последних пяти матчах.
В ещё одной встрече «Даллас Маверикс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 104:100. У «Далласа» 24 очка набрал Сет Карри, 18 в активе Харрисона Барнса, а Нерленс Ноэль оформил дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов. За «Мемфис» 30 очков набрал Майк Конли, в активе Зака Рэндольфа 24 очка и 10 подборов.