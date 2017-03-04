Корвер: иронично, что «Кливленд» установил рекорд в матче с «Атлантой»

Защитник «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер поделился впечатлениями от рекорда своей команды по количеству реализованных трёхочковых бросков за одну игру регулярного чемпионата.
«Мы установили новый рекорд? Я не знал этого. Это интересно. Я знал, что мы забросили много дальних бросков, но не думал о рекорде.
Я помню ту игру плей-офф, когда «Кливленд» реализовал 25 трёхочковых. Мне кажется, это иронично. Даже не знаю, что ещё сказать, но я точно рад, что сейчас нахожусь на этой стороне», – приводит слова Корвера ESPN.
Напомним, что в 2016 году игроки «Кливленда» в матче с «Атлантой Хоукс» установили рекорд по количеству точных трёхочковых в рамках игры плей-офф. Корвер тогда выступал за «Атланту».