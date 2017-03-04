Дерозан: Нормал Пауэлл превосходно сыграл в матче с «Вашингтоном»

Лидер «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан прокомментировал выступление разыгрывающего Нормана Пауэлла в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (114:106).
«Он выступил превосходно. Пока Кайл Лоури находится в лазарете нам нужно, чтобы все, кто может выполнять роль разыгрывающего, делали броски и совершали проходы к кольцу. Мне кажется, сегодня Норману удалось сделать это», – приводит слова Дерозана ESPN.
В поединке с «Уизардс» Пауэлл провёл на паркете 25 минут, собрав коллекцию из 21 очка, шести подборов, одной результативной передачи и одного перехвата.