Новицки: партнёры подшучивают, что Леброн раньше меня наберёт 30 000 очков

Мощный форвард «Даллас Маверикс»рассказал, как партнёры по команде стимулируют его показывать более высокую результативность.«Парни подшучивали, говоря, чтоможет набрать 30 000 очков раньше меня. Так и было. Но я буду продолжать играть, как и раньше, и надеюсь, что рано или поздно доберусь до этой отметки», – цитирует Новицки ESPN.После минувшего игрового дня Новицки, чья средняя результативность в сезоне составляет 13,5 очка за игру, осталось набрать до этой планки 38 очков, а Джеймсу – 714.