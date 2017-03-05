«Кливленд» без Джеймса и Ирвинга проиграл «Майами» "-28"

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде проиграл «Майами Хит» со счётом 98:120.
Наставник «Кавальерс» Тайрон Лю дал отдохнуть лидерам команды Леброну Джеймсу, Кевину Лаву и Кайри Ирвингу, выставив наполовину резервный состав. Этим воспользовались игроки «Майами», которые во второй четверти ушли в отрыв на 16 очков, а после перерыва довели счёт до разгромного.
Самым результативным игроком встречи стал Горан Драгич, набравший 23 очка. В составе «Кливленда» лучшим с 15 очками оказался Кайл Корвер.